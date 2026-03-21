D’Aversa calibra l’attacco: “Zapata fatica a subentrare, scelte da fare all’ultimo”

Alla vigilia della sfida contro il Milan, l'allenatore del Torino ha parlato dei suoi uomini offensivi spiegando le differenze tra di essi

Federico De Milano Caporedattore 21 marzo - 06:30

La recente vittoria contro il Parma ha donato un'iniezione di fiducia al Torino in ottica salvezza perché è aumentato notevolmente il distacco dalle ultime tre posizioni e ora si respira un clima di maggiore serenità, anche se la certezza aritmetica di aver evitato la retrocessione non è ancora dietro l'angolo. In quella gara casalinga contro i ducali, un reparto che per i granata ha spiccato in particolar modo è quello d'attacco, con Simeone e Zapata che hanno trovato due bei gol e Kulenovic un assist. Proprio il tema relativo ai centravanti è recentemente tornato al centro dell'attenzione in casa Toro.

Torino, D'Aversa spiega le sue scelte per il reparto avanzato — In vista della gara che il Torino giocherà oggi pomeriggio alle ore 18 contro il Milan, rimane ancora un dubbio di formazione per quanto riguarda l'attacco. È infatti certo di una maglia da titolare solamente Simeone perché poi ci sono Adams e Zapata che si giocano l'altro posto nel 3-5-2 di Roberto D'Aversa. E proprio l'allenatore granata, nella consueta conferenza stampa alla vigilia di una partita, ha parlato di quali sono le sue idee e le sue preferenze sulle scelte da prendere per questo reparto avanzato del Toro. L'ex tecnico di Empoli e Parma ha spiegato che si fida tutti i suoi quattro centravanti di ruolo ma che c'è una differenza principale sulla decisione da prendere in base a quale arma tenersi in panchina come cambio efficace per la ripresa. Zapata, a giudizio del tecnico granata, fa infatti più fatica a subentrare a gara in corso.

L'allenatore granata rivela: "Le scelte andranno fatte all'ultimo momento" — Oltre a sottolineare questa maggiore difficoltà che la punta colombiana ha rispetto ai compagni, D'Aversa ha spiegato anche un'altra particolarità del suo pacchetto di attaccanti. Come tutti gli allenatori, anche l'ex Empoli fa le sue valutazioni di partita in partita, anche in base a quelle che sono le principali caratteristiche degli avversari di turno. "Per caratteristiche Duvan fa più fatica a subentrare, ma con il Parma, dove sapevamo di non avere spazi e che Adams non avesse i 90’ nelle gambe, ho fatto questa scelta. La scelta è stata fatta in base alla partita e a ciò che dovevamo fare. Lì abbiamo sfruttato al meglio le caratteristiche di tutti. Le scelte andranno fatte all’ultimo momento, quando do la formazione", commenta D'Aversa. L'allenatore del Toro ha quindi voluto mettere bene in chiaro che le ultime decisioni verranno prese solo nel momento in cui annuncerà la formazione ai suoi calciatori. Questo testimonia quindi come regni un buon equilibrio tra i quattro attaccanti granata e non ci sia disparità tra i vari giocatori coinvolti nelle possibili scelte, oltre all'evidente fiducia che il tecnico nato a Stoccarda, ripone in loro.