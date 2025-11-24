Derby della Mole, non solo Daspo: la Juventus allontana i quattro “tifosi”

Dal comunicato ufficiale del club bianconero si apprende una misura aggiuntiva

Redazione Toro News 24 novembre - 10:59

Se nella giornata di ieri è arrivata la sanzione del Daspo per i quattro "tifosi" che si sono resi colpevoli di aver mimato il gesto dell'aereoplano, con chiaro riferimento alla tragedia di Superga, nello scorso derby della Mole, oggi si è arrivati ad una nuova sanzione. Lo scorso 8 novembre, i social media sono stati invasi da un video ritraente un "tifoso" bianconero nell'atto di mimare l'aeroplano, schernendo non soltanto i tifosi granata, ma anche una tragedia in cui hanno perso la vita delle persone. Così, le forze dell'ordine si sono attivate per riconoscere il soggetto, identificato insieme ad altri tre soggetti, autori dello stesso gesto. Sono stati così emessi quattro Daspo, ma non è finita. Nella mattinata di oggi, lunedì 24 novembre, con un comunicato ufficiale la Juventus ha dichiarato di aver allontanato i quattro soggetti da tutte le manifestazioni organizzate dallo stesso club. Così il comunicato ufficiale della società bianconera.

Juventus, il comunicato ufficiale — Lo scorso 8 novembre, in occasione della partita Juventus-Torino disputata presso l’Allianz Stadium, quattro persone situate nei settori Est e Nord hanno mimato ripetutamente, verso il settore ospiti, il gesto dell’aeroplano con evidente riferimento alla tragedia di Superga. Oltre a quanto emerso attraverso i social media, il Club ha infatti individuato altri tre soggetti che si sono resi protagonisti di questo gesto oltraggioso.

Juventus si è fin da subito attivata, collaborando con le forze dell’ordine per individuare e identificare i responsabili. Il Club, infatti, condanna con fermezza ogni manifestazione e comportamento di oltraggio e discriminazione, riaffermando ancora una volta che non c’è spazio per tali gesti dentro e fuori dal campo, all’interno di tutti gli ecosistemi bianconeri.

Per questo motivo, una volta avvenuta l’identificazione da parte delle forze dell’ordine, Juventus ha deciso di applicare nei loro confronti il "Gradimento" ai sensi del "Codice di Condotta", che prevede il divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche dalla stessa organizzate.

Ancora una volta, si sono rivelati fondamentali il sistema di videosorveglianza all’avanguardia dell’Allianz Stadium - che comprende le telecamere di sicurezza multifocali Panomera, deterrente efficace contro comportamenti contrari ai valori del Club - e la tempestiva collaborazione con le forze dell’ordine, grazie alla quale è stato possibile individuare e identificare i responsabili.