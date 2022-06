Filadelfia: per la mensa e la sala relax bisogna aspettare la fine del ritiro

La sala relax e la mensa non saranno pronte per il raduno del 4 luglio, sarà necessario aspettare la fine del ritiro in Austria

Giacomo Stanchi

Sul finire dell'aprile di quest'anno, come riportato su queste colonne, sono iniziati i lavori della ditta Vitech Srl per dare al nuovo Stadio Filadelfia una sala ristorazione e un'area relax destinati all'utilizzo della squadra. L'obiettivo era quello di far terminare i lavori entro il raduno (che avverrà in data 4 luglio) per poter dare una struttura più completa alla squadra in preparazione della nuova stagione. Purtroppo il cantiere non è ancora terminato e il Torino non potrà usufruire delle innovazioni prima del ritorno dal ritiro in Austria a Bad Leonfelden, nel distretto di Urfahr-Umgebung nel nord del paese, e a Waidring nel Tirolo.

Filadelfia, al raduno del Torino lavori ancora in corso

Il cantiere avrebbe dovuto durare circa due mesi, però i tempi si sono dilungati e i granata non avranno ancora la possibilità di usare questi nuovi spazi nei giorni dal 4 luglio fino all'undici luglio (giorno in cui è prevista la partenza verso l'Austria). I granata si ritroveranno, quindi, una struttura con lavori in corso, com'è stata negli ultimi due mesi. La speranza è che le nuove aree siano pronte per fine luglio, quando la squadra tornerà a Torino dopo tre settimane di lavoro in Austria.

Filadelfia, i costi di sala mensa e sala relax

La costruzione di queste due nuove strutture nel centro di allenamento granata era stata pensata già a luglio del 2019. I soldi per i lavori sono arrivati solo nell'estate del 2020, quando il Toro e la Beretta fecero due donazioni alla Fondazione Stadio Filadelfia rispettivamente di 200.ooo euro per la sala relax e di 400.000 dallo sponsor per la parte dedicata alla ristorazione. Le restrizioni legate al contenimento della pandemia hanno poi allungato i tempi per la partenza dei lavori fino a quest'anno. Sala mensa e sala relax sono solo il primo passo verso un completamento della ricostruzione dello stadio degli Invincibili che richiederebbe ancora molto lavoro: ci sarebbe ancora da terminare il terzo lotto, che comprende la sezione museale oggi situata a Grugliasco.