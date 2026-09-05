Due squadre che stanno vivendo periodi molto simili tra di loro. Sia Torino che Fiorentina non hanno avuto un bell'inizio di stagione, con due sconfitte consecutive. I granata hanno perso contro Milan e Sassuolo, i toscani con Roma e Frosinone. Due sconfitte a loro modo pesanti. Una gara all'insegna del riscatto, alla ricerca del vero inizio della stagione.

Fiorentina-Torino: orario e data del match

La partita tra Fiorentina e Torino, valida per il campionato di Serie A, si disputerà all'Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d'inizio è programmato per sabato 5 settembre alle ore 15:00. Per chi non sarà presente sugli spalti, ci sarà comunque la possibilità di seguire l'incontro live da casa. La sfida tra neroverdi e granata sarà trasmessa da DAZN. Per fruire della visione su DAZN basterà accedere all'applicazione ufficiale tramite Smart TV compatibile o collegare il proprio televisore a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o console da gioco. Il match sarà visibile anche in streaming su diversi dispositivi mobili come smartphone, tablet e PC. La gara sarà disponibile sull'app e sul sito ufficiale di DAZN.

Diretta testuale su Toro News

Come accaduto nelle scorse stagioni, Toro News seguirà ogni sfida con una diretta testuale dedicata. Sul nostro sito internet sarà possibile trovare tutti gli aggiornamenti dal prepartita al fischio finale, con cronaca e principali episodi del match.