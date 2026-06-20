Il Torino deve cambiare tanto nel proprio organico, tantissimo. Forse, però il reparto che ha meno bisogno di accorgimenti è il centrocampo. Nelle zone centrali della formazione granata c'è un elemento che da quando è arrivato, partendo dalle giovanili, fino alla conquista titolarità ha sempre mostrato grande dedizione e solidità: Gvidas Gineitis. Il centrocampista lituano, arrivato nel 2022 dalla Spal, per iniziare sotto le giovanili, passo passo si è guadagnato la promozione in prima squadra sotto la gestione Juric a dicembre 2022. Da allora non ha lasciato più la prima squa­dra diventando uno degli uomini più solidi del centrocampo granata. Prima con Vanoli lo scorso anno e poi sia con Baroni che D'Aversa, il classe 2004 ha lavorato in silenzio lottando con sacrificio e dedizione fino ai buoni risultati, a livello di minutaggio e di rendimento, nell'ultima stagione.

Gineitis, così si è preso il centrocampo del Torino

Torino, l'exploit del lituano: con Abate potrebbe puntare al salto definitivo

80 gare col Toro a 22 anni. Numeri importanti per un ragazzo come Gineitis, dalla crescita costante in pochissimo tempo. Le grandi potenzialità del ragazzo sono sempre state sotto agli occhi di tutti fin dal suo esordio in un Milan-Torino nel 2023. Ma è con Vanoli che si sono palesate le qualità del ragazzo: l'aggressione, la solidità, l'attenzione, la duttilità e anche l’ottima qualità di finalizzazione del lituano hanno avuto un impatto interessante sulla stagione del Torino. Nel girone di ritorno e da subentrato Gineitis è riuscito a mettere a referto 3 splendidi gol contro Fiorentina, Milan e Lazio rialzando la squadra in un momento molto difficile. Un impatto notevole per il ragazzo: con costanza e sacrificio l'ex Spal è riuscito a imporsi come uno dei prezzi più pregiati della formazione granata.Nell'ultimo campionato il lituano è diventato perno del centrocampo del Torino, prendendosi l’assoluta titolarità da dicembre in poi. Nella stagione appena conclusa il classe 2004 ha disputato 31 partite tra campionato e Coppa Italia, partendo dal 1' in 23 occasioni. Dal 13 dicembre in poi Gineitis è sempre sceso in campo come titolare fisso nella formazione granata, soprattutto come mezzala sinistra, scalzando un giocatore del calibro di Cesare Casadei in quel ruolo. La grande duttilità e lo spirito dimostrati in questi anni al Torino dal numero 66 potrebbero essere alcuni aspetti da cui sceglierà di ripartire il nuovo Toro di Ignazio Abate. La dedizione al lavoro e l'attaccamento alla casacca, che hanno da sempre contraddistinto il lituano, sono elementi molto apprezzati dall'ex Juve Stabia che fa dei valori morali un punto imprescindibile delle proprie squadre.