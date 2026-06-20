"Torino-Obrador, la telenovela non è ancora finita?”. Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato ampio spazio al calciomercato in entrata, in particolar modo sul possibile ritorno in granata di Rafa Obrador. Attualmente il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi sta trattando con il Benfica per riportare il terzino sinistro sotto la Mole: "Il club portoghese la prossima stagione punterà su Dahl e Neto per il ruolo di terzino sinistro. Petrachi è in contatto con l’agente dello spagnolo per abbassare il prezzo o rinnovare il prestito". Sono stati fatti dei sondaggi anche per Martin del Genoa come alternativa. Il suo prezzo sia ggira intorno ai 3 milioni ed è favorito dal decreto crescita: "Martin può lasciare i rossoblù: in questi mesi si sono registrate anche situazioni di conflittualità con la dirigenza, visto il braccio di ferro che si era originato nelle trattative per il rinnovo ". Inoltre, il quotidiano riprende il possibile arrivo in granata di Amatucci: "Contatti in corso con la Fiorentina". Mentre sembra che Nottingham Forest e Rio Ave sarebbero stati interessati a Njie: "Secco no di Cairo".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.