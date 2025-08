I tre concetti centrali di Baroni: insieme, doppio esterno e freccia all’insù

Per arrivare al risultato tutte le componenti devono andare nella stessa direzione, tutte insieme. Questo il primo messaggio lanciato da Baroni nella conferenza stampa di presentazione. Dai giocatori allo staff, dalla dirigenza ai tifosi: solo insieme si possono raggiungere i risultati. "Ho trovato un ambiente di lavoro focalizzato sull'insieme. Credo molto nella parola "insieme", e allargo questo concetto a tutte le componenti che lavorano per il Torino. Non vedo l'ora di conoscere e di percepire anche la passione granata. Credo che sia la squadra a dover fare il primo passo. Qui a Torino si vive di passione, noi si gioca e si lavora per la gente. La mia squadra, su ogni pallone, deve trasferire emotività e anima. Ogni pallone deve avere partecipazione collettiva e si lavora tutti insieme" ha dichiarato Baroni. Durante la sua conferenza stampa la parola insieme è stata ripetuta ben nove volte.

Freccia all'insu: cercare di migliorare bottino di punti e posizionamento finale

Baroni ha anche parlato di obiettivi. Non ne ha fissato uno nello specifico ma ha svolto un'analisi oggettiva di quanto ereditato dalla stagione 2024/2025. "Partiamo dai 44 punti e poi cerchiamo di mettere la freccia in su - ha detto -. Io non sono abituato a dire gli obiettivi, ma li creo giorno per giorno nella crescita. Sarebbe sbagliato in questo momento crearsi degli obiettivi ancora così lontani senza passare dal lavoro quotidiano. All'interno di quello si creano degli obiettivi con la freccia che deve andare all'insù". Tradotto: bisogna pensare a come migliorare il bottino di punti e il posizionamento finale rispetto all'ultimo campionato.