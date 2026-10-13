La prima vittoria casalinga in campionato, per 2-1 del Toro contro l'Udinese si chiude senza particolari polemiche arbitrali, ma l’episodio più delicato arriva nel primo tempo, in occasione del pareggio friulano. Al 43’ Ekkelenkamp trova la rete dell’1-1, rispondendo al vantaggio di Bragança e finalizzando un’azione in cui la posizione di Ebosse viene verificata per un possibile fuorigioco. Il controllo del Var conferma la regolarità del gol: non ci sono irregolarità e la decisione di convalidare la rete è corretta. A fare la differenza è soprattutto l’errore di Coco, che non segue la linea difensiva e tiene in gioco Ebosse. Una disattenzione pesante per il centrale granata, che vanifica il tentativo dei compagni di mettere gli avversari in fuorigioco e consente all’Udinese di ristabilire la parità.

Nessuna responsabilità, dunque, per la squadra arbitrale: l’episodio è valutato correttamente e il Var conferma quanto accaduto sul terreno di gioco. Nella ripresa non si registrano altri episodi arbitrali di particolare rilievo. Il Torino trova il gol decisivo con Kulenovic al 67’, in un’azione caratterizzata dall’incomprensione tra Okoye e Bertola, senza dubbi sulla regolarità della rete. Sul piano disciplinare, l’unica ammonizione arriva all’89’, quando il direttore di gara Crezzini estrae il cartellino giallo nei confronti di Bertola, che commette un duro fallo su Cacciamani. Una direzione nel complesso priva di difficoltà ed errori evidenti, con il principale episodio della gara gestito correttamente.