Emirhan Ilkhan si ferma sul più bello: proprio nel momento in cui stava pian piano risalendo le gerarchie di Ignazio Abate, il turco dovrà fare i conti con un infortunio. Anche in estate il classe 2004 aveva dovuto saltare parte della preparazione estiva per via di un problema fisico, che ne ha ritardato l'inserimento nei meccanismi del tecnico e nello scacchiere granata. Il numero 6 del Torino ha così pagato dazio nelle prime uscite stagionali e proprio ora, che stava gradualmente ritrovando campo e minuti, è intervenuto l'infortunio. Una lesione muscolare di primo grado all'adduttore, che lo terrà fuori dai radar granata per un periodo compreso tra le 2 e le 3 settimane. Una tegola e uno stop che non ci voleva per Ilkhan e per il Toro: una brutta notizia in un periodo positivo, il cui il nativo di Istanbul aveva anche centrato la qualificazione in nazionale maggiore.