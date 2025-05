Da Zapata a Schuurs passando per Ilkhan e Njie: chi può tornare per fine stagione

Torino, possibile convocazione simbolica per Zapata nell'ultima di campionato: Ilkhan e Njie sperano

In calendario il Toro ha ancora tre partite prima della fine della stagione, due di queste saranno in casa: prima contro l'Inter e poi con la Roma nel 38° ed ultimo turno, in mezzo la trasferta di Lecce. Per la sfida conclusiva contro i giallorossi nello spogliatoio granata si sta riflettendo sulla possibilità di inserire nella lista dei convocati anche Duvan Zapata. Naturalmente, si tratterebbe di una chiamata simbolica perché il centravanti colombiano non è in grado ancora di scendere in campo essendo alle prese con la riabilitazione. Questa riflessione che circola in casa Toro sarebbe comunque motivo di vicinanza per il capitano granata con i suoi tifosi e forse anche un buon auspicio che Vanoli si fa in vista del suo pieno recupero per la prossima stagione. Chi invece potrebbe tornare in campo a mesi di distanza sono Emirhan Ilkhan e Alieu Njie. I due giovani calciatori del Torino - rispettivamente classe 2004 e 2005 - sono lontani dal campo da parecchio tempo, il regista turco anche lui è stato vittima del crociato come Zapata mentre l'esterno offensivo svedese si è fratturato il malleolo. Entrambi sono però adesso sulla via della guarigione e sperano di poter tornare a giocare qualche minuto in una delle ultime tre partite. Nel caso di Ilkhan sarebbe anche un segnale di mercato perché vederlo giocare testimonierebbe il fatto che sia ormai guarito al 100% e che sia pronto a giocare la prossima stagione, che difficilmente sarà per lui all'ombra della Mole.