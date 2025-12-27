Le ultime dall’infermeria del Toro: Baroni sorride, solo 4 assenze col Cagliari

La rosa granata è praticamente al completo per la sfida di oggi contro il club sardo: ci sono soltanto 4 assenze già note da parecchio tempo

Federico De Milano Caporedattore 27 dicembre 2025 (modifica il 27 dicembre 2025 | 06:22)

Ultima settimana di preparazione di un match di Serie A per il 2025 in casa Torino: in questi scorsi giorni il tecnico Marco Baroni ha lavorato senza sosta con i suoi calciatori per arrivare al massimo alla partita odierna contro il Cagliari. Oggi - sabato 27 dicembre - i granata ospiteranno infatti la formazione sarda per il 17° turno di campionato e per l'allenatore del Toro ci sono buone notizie dall'infermeria. Non tutti gli elementi della rosa saranno però a disposizione del tecnico ex Lazio e Verona.

Nessun nuovo infortunio per Baroni in vista di Torino-Cagliari — Il motivo per cui Baroni può sorridere è legato alle novità sul fronte infermeria visto che non ci sono nuovi infortuni fisici e praticamente tutta la sua rosa è a disposizione per questo match di oggi, in casa contro il Cagliari. I recuperi, avvenuti nelle scorse settimane, di giocatori importanti come Simeone, Ismajli e Ilic completano quindi l'organico granata che punta a chiudere il 2025 in forma come si è visto nelle recenti uscite contro Cremonese e Sassuolo. L'allenatore del Torino non può però vantarsi di avere il 100% della sua rosa già a disposizione visto che ci sono ancora alcuni ostacoli che stanno rendendo complicate le scelte soprattutto nel reparto arretrato.

Solo 4 giocatori del Toro assenti tra lungodegenti e chiamate in Coppa d'Africa — Come già noto da diverso tempo, sono settimane complicate dal punto di vista delle scelte nel reparto difensivo. Il Torino infatti in questa parte finale del mese di dicembre (e probabilmente pure a inizio gennaio) è orfano di due uomini della linea arretrata, ovvero Saul Coco e Adam Masina che sono convocati dalle rispettive nazionali per la Coppa d'Africa. Baroni ha quindi pochissime scelte per la sua difesa e tiene le dita incrociate sperando che nessun giocatore di questo reparto si faccia male nelle prossime settimane, in attesa anche di novità dal mercato che aprirà il 2 gennaio. Le uniche defezioni in casa Toro per questa partita di oggi contro il Cagliari sono quindi i due già noti lungodegenti Perr Schuurs (che si allena in palestra al Filadelfia) e Zanos Savva che ormai da moltissimi mesi sono fermi ai box e sperano di poter tornare in futuro utili alla causa, dopo che saranno riusciti a mettersi alle spalle questa infinita serie di problemi fisici che ne sta minando questa fase di carriera.