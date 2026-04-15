Sono passati quasi due anni da quel 25 maggio 2024, quando, contro l'Atalanta, Juric regalava a Zanos Savva alcuni minuti in Serie A a pochi giorni dal suo esordio nel massimo campionato. Il classe 2005 cipriota si era messo in mostra nella stagione precedente con la Primavera, il tecnico croato si era accorto di lui e ne aveva fatto uno dei giovani esordienti promettenti. All'esordio, il 12 maggio in casa del Verona, Savva aveva trovato il gol, poi qualche minuto ancora contro l'Atalanta e l'infortunio...

Savva, dall'infortunio al recupero: "Back"

Il talento cipriota si era fermato per una tendinopatia rotulea bilaterale di alto grado, infortunio che l'ha costretto a due operazioni,e poi. Dopo un lungo stop, una lunga riabilitazione e un percorso quasi interminabile, finalmente Zanos Savva è tornato in gruppo. A renderlo noto direttamente il calciatore cipriota, che tramite una storia sul proprio profilo Instagram ha espresso tutta la propria gioia: "Back". Ora l'obiettivo è tornare a disposizione il prima possibile e rimettersi in forma per la prossima stagione.