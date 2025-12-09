Tameze si fa male, Masina non entra e il Milan segna: cosa è successo

L'episodio che ha segnato l'esito di Torino-Milan è accaduto al 77' della ripresa, con il gol decisivo di Christian Pulisic arrivato con il Milan in superiorità numerica di un uomo. In quel momento, infatti, Adrien Tameze era fuori per un infortunio alla caviglia, aveva richiesto l'assistenza dello staff medico ed era chiaro fin da subito che sarebbe stato costretto al cambio. Adam Masina si è alzato dalla panchina e si è avvicinato al quarto uomo per il cambio, ma il gioco è ripreso senza che il difensore marocchino entrasse e il Milan ha trovato la rete decisiva proprio sfruttando quella circostanza. "Non abbiamo avuto il tempo di fare il cambio, Masina si stava preparando ma il gioco è ripreso - ha detto Baroni dopo la partita -. In questo momento, paghiamo a caro prezzo ogni situazione". Più caustico il commento del patron Cairo:"Dobbiamo essere più furbi. Noi nel primo tempo avevamo aspettato, prima di riprendere a giocare, che il Milan sostituisse l'infortunato Leao"...