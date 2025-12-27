Torino-Cagliari 1-2, problema al ginocchio per Pedersen: domani gli esami

Oltre alla sconfitta che il Torino ha incassato - di fronte al suo pubblico - contro il Cagliari nell'ultimo match del 2025, arriva anche una brutta notizia dall'infermeria. I granata dovranno infatti fare i conti con un problema fisico occorso a Marcus Pedersen. Il laterale norvegese nel corso del secondo tempo di questa sfida contro i sardi si è fermato per un problema al ginocchio, ha provato a stringere i denti finché ha potuto ma poi all'80' ha chiesto il cambio e al suo posto è entrato Zakaria Aboukhlal. Al termine della partita, in conferenza stampa, il tecnico Marco Baroni ha spiegato che Pedersen domani - domenica 28 dicembre - si sottoporrà a degli esami strumentali per capire l'entità di questo suo problema fisico: "Aveva un fastidio, una contusione. Gli ho detto di andare in campo e dirmi come stava. Si è riacceso, ha spinto tanto ha destra. Ha chiesto però il cambio. Domani faremo le valutazioni".