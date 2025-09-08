Torino, come sta Zapata? Si procede con calma in attesa di ottobre

Ottobre sarà il mese della svolta per il pieno reintegro di Duvan Zapata in granata? La punta colombiana procede il suo lavoro di preparazione

Federico De Milano Caporedattore 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 06:22)

In un Toro ancora fermo a quota zero gol segnati in questo inizio di campionato, farebbe sicuramente molto comodo poter contare su un giocatore di enorme qualità ed esperienza come Duvan Zapata. Il centravanti colombiano è il capitano del Torino e soprattutto è il leader tecnico e morale nello spogliatoio della squadra allenata da Marco Baroni. Il tecnico ex Lazio fino ad ora ha alternato in Serie A altri due attaccanti come Ché Adams e il nuovo arrivato Giovanni Simeone ma nessuno dei due è riuscito ancora ad andare a segno.

Zapata, due spezzoni contro Valencia e Modena: ora si attende l'esordio in Serie A — Dopo i tanti mesi in cui Zapata è rimasto fermo ai box per l'infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro, i tifosi granata hanno potuto fin qui riammirare in campo il loro capitano solo per due spezzoni. L'ex Atalanta ha infatti giocato per pochi minuti sia l'ultima amichevole estiva contro il Valencia che il debutto stagionale del Toro in Coppa Italia, la sfida casalinga vinta 1-0 contro il Modena. In seguito la squadra di Baroni ha giocato ancora le prime due partite di campionato ma Zapata è sempre rimasto in panchina. Il centravanti classe 1991 continua a lavorare al Filadelfia con costanza per recuperare il miglior stato di forma e si attende di poterlo rivedere anche in campo per la Serie A.

Continua il lavoro del capitano del Toro: si procede con cautela e ottobre è il mese nel mirino — Zapata sta proseguendo il percorso di preparazione atletica assieme allo staff medico granata e già entro questo mese di settembre, in cui il Toro giocherà cinque partite, può puntare al debutto in campionato. Il mese cerchiato di rosso sul calendario del colombiano è però quello di ottobre. In quel mese i tifosi del Toro riusciranno a capire se il loro numero 91 sarà pronto per giocare partite intere e far normalmente parte delle rotazioni del reparto offensivo che potrà studiare Marco Baroni. L'allenatore del Torino non ha infatti fretta di dover far rientrare Duvan visto che ha nel suo arco altre due frecce che portano i nomi di Adams e Simeone ma quando il capitano sarà recuperato al 100% sarà senza dubbio un valore aggiunto notevole e un trascinatore anche emotivo di tutta la squadra che dopo questa sosta deve subito trovare la prima rete in campionato dopo i primi due match a secco.