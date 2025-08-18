Torino, gli infortuni muscolari per Ismajli non sono una novità: lo storico

Il difensore albanese si è fermato per un problema alla coscia destra e dovrà subito saltare la sua prima gara con il Toro

Federico De Milano Caporedattore 18 agosto 2025 (modifica il 18 agosto 2025 | 06:32)

Nell'esordio stagionale del nuovo Torino di Marco Baroni, non ci sarà uno dei nuovi acquisti della squadra granata ovvero Ardian Ismajli. Il difensore ex Empoli si è infatti fermato pochi giorni prima di questa partita di debutto in Coppa Italia contro il Modena per via di una lesione muscolare alla coscia destra. Il timore di una parte di tifosi del Toro è che l'albanese possa essere un soggetto fragile dal punto di vista fisico e quindi un giocatore che rischia di fermarsi spesso nel corso della stagione a causa di infortuni. Ma quante partite ha saltato Ismajli per infortuni nelle ultime stagioni? Scopriamolo con questo storico dei suoi infortuni.

Un inizio di carriera con poche assenze: Ismajli arriva in Italia e si dimostra una certezza — La prima parte della carriera del classe 1996 è stata caratterizzata da una buona integrità fisica che lo ha portato a saltare per infortunio: 0 partite nel 2019/20 quando militava nell'Hajduk Spalato, 1 gara nel 2020/21 con lo Spezia al suo esordio in Serie A e poi 3 nel 2021/22 quando ha giocato il suo primo anno a Empoli. Si tratta quindi di un totale di 4 partite saltate per infortunio in tre stagioni tra il campionato croato e quello italiano. Per un difensore centrale che era comunque titolare in tutte e tre le stagioni (pur con tre maglie diverse) si tratta di un ottimo traguardo e che testimonia un'integrità fisica notevole.

Ultime tre stagioni in difficoltà per Ismajli: sempre più di dieci gare saltate — Le difficoltà dal punto di vista fisico per Ismajli sono invece arrivate tutte nelle ultime tre stagioni con la divisa dell'Empoli, una volta superati i 26 anni di età. Nel 2022/23 il centrale albanese ha saltato 12 partite a causa di cinque infortuni differenti che lo hanno tenuto ai box per un totale di 83 giorni. La stagione successiva, la 2023/24 è stata la peggiore dal punto di vista dei problemi fisici per il nuovo difensore del Toro: ha infatti saltato ben 16 partite (contando pure gli impegni con la nazionale albanese) per via di quattro infortuni e un totale di 94 giorni di indisponibilità. Infine, nel corso dell'ultimo campionato di Serie A, Ismajli è dovuto restare fermo per 13 match su un totale di 76 giorni, periodo nel quale ha fatto i conti con 4 infortuni totali. La cronaca degli infortuni del giocatore classe 1996 riporta quindi un peggioramento della tenuta atletica negli ultimi tre anni e si è trattato praticamente sempre di problematiche muscolari alla coscia o al bicipite femorale.