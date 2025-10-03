Torino, il punto dall’infermeria: Ismajli e Anjorin saltano la Lazio

Sesta giornata di campionato, vigilia di Lazio-Torino . I granata arrivano all’appuntamento fuori casa dopo la sconfitta con il Parma, partita che ha lasciato più dubbi che certezze sulla tenuta difensiva della squadra. Il gran gol di Ngonge non è bastato a portare a casa i tre punti e un inarrestabile Pellegrino ha scatenato il panico nell'area di rigore granata.

Torino, le ultime dall’infermeria

Per la trasferta con la Lazio saranno ancora assenti i lungodegenti Zanos Savva e Perr Schuurs, i cui tempi di recupero restano incerti. Non ci saranno nemmeno Ismajli e Anjorin. Il difensore ha dato forfait durante la partita con il Parma per una distrazione parziale al muscolo semitendinoso della coscia destra e adesso è in fase di riabilitazione. Tuttavia, è stato convocato dalla nazionale albanese per le prossime partite: "Stiamo aspettando i referti medici per capire le sue condizioni, ci aspettiamo una risposta chiara dopo il weekend" ha dichiarato il tecnico della Nazionale.