Sesta giornata di campionato, vigilia di Lazio-Torino. I granata arrivano all’appuntamento fuori casa dopo la sconfitta con il Parma, partita che ha lasciato più dubbi che certezze sulla tenuta difensiva della squadra. Il gran gol di Ngonge non è bastato a portare a casa i tre punti e un inarrestabile Pellegrino ha scatenato il panico nell'area di rigore granata.
infermeria
Torino, il punto dall’infermeria: Ismajli e Anjorin saltano la Lazio
Il tecnico del Torino, Marco Baroni, si è presentato alle ore 12:30 in conferenza stampa per raccontare le sensazioni della vigilia. Durante l’incontro con la stampa sono emerse anche indicazioni sulla situazione degli infortunati.
Torino, le ultime dall’infermeria—
Per la trasferta con la Lazio saranno ancora assenti i lungodegenti Zanos Savva e Perr Schuurs, i cui tempi di recupero restano incerti. Non ci saranno nemmeno Ismajli e Anjorin. Il difensore ha dato forfait durante la partita con il Parma per una distrazione parziale al muscolo semitendinoso della coscia destra e adesso è in fase di riabilitazione. Tuttavia, è stato convocato dalla nazionale albanese per le prossime partite: "Stiamo aspettando i referti medici per capire le sue condizioni, ci aspettiamo una risposta chiara dopo il weekend" ha dichiarato il tecnico della Nazionale.
Anjorin, invece, sta cercando di ritrovare la condizione migliore, dopo la panchina con il Pisa. La risonanza magnetica, a cui si è sottoposto a entrambi i piedi, ha evidenziato un quadro di fascite plantare reattiva bilaterale prevalente a sinistra. Attualmente sta svolgendo allenamenti personalizzati, ma ci vorrà ancora un po' di tempo per rivederlo in campo.
