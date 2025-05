Torino, il punto dall’infermeria: Ricci recuperato, out Karamoh. Su Pedersen…

Torino, il punto dall'infermeria: le condizioni di Ricci e Karamoh

Tra le situazioni più importanti da valutare, c'è sicuramente quella del capitano Samuele Ricci, le cui condizioni sono migliorate, come anticipato da Toro News. In conferenza stampa, Vanoli ha confermato le anticipazioni: "L'abbiamo recuperato". Il tecnico granata ha però svelato altre situazioni che avrebbero potuto mettere in difficoltà il centrocampo del Torino in vista della sfida contro l'Inter, fra cui quella di Karol Linetty, anch'egli recuperato, e di Cesare Casadei: "Casadei è stato fermo i primi due giorni per un piccolo sovraccarico al polpaccio ma sta benissimo", rassicura Vanoli. C'è incertezza, poi, per quanto riguarda Borna Sosa, che nelle ultime uscite non è stato presente a causa di un problema muscolare, ad oggi "parzialmente in gruppo". Situazione ancor più negativa in vista della sfida di domani è quella di Yann Karamoh, che, come affermato da Vanoli in conferenza, "ieri ha avuto un inizio di pubalgia e non sarà a disposizione". Non è sicura neanche la presenza di Marcus Pedersen, che ha avuto un trauma facciale in allenamento. Il tecnico dei granata sta aspettando gli esiti degli esami odierni per capire se sarà arruolabile o meno.