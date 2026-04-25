Il Torino è chiamato domani, 26 aprile, a ospitare allo stadio Olimpico-Grande Torino l’Inter capolista. Roberto D’Aversa arriva all’incontro con la squadra di Chivu reduce da uno scialbo pareggio a Cremona, ma forte di un ottimo rendimento casalingo. Fin qui sono arrivate tre vittorie su tre e ora non resta, dopo aver già conquistato l’obiettivo minimo della salvezza, che provare a sorprendere offrendo una buona prestazione contro i nerazzurri. Il tecnico del Toro si è presentato quest’oggi in conferenza stampa alla vigilia del match per affrontare i temi che accompagnano le ore precedenti alla sfida, soffermandosi anche sulle ultime notizie provenienti dall’infermeria.

Torino, le ultime dall’infermeria: due assenti per D'Aversa

Sarà un ritorno tra i convocati per Duvan Zapata, proprio contro la squadra con cui, il 5 ottobre 2024, era uscito anzitempo per la rottura in tre parti del ginocchio sinistro. Un infortunio che gli fece saltare tutto il resto della scorsa stagione. Dopo una lunga ricerca della migliore condizione, con D’Aversa stava tornando a ingranare, siglando anche una rete contro il Parma. Ma, dopo un’altra partita a San Siro contro il Milan e in vista della trasferta di Pisa, si è dovuto nuovamente fermare. Stavolta è stata una lesione alla coscia destra a escluderlo dalle sfide contro i toscani, il Verona e la Cremonese. In settimana è tornato ad allenarsi in gruppo e D’Aversa ha confermato la sua presenza: “È rientrato a tutti gli effetti con la squadra, a parte il primo giorno, quando gli abbiamo alleggerito un po’ il lavoro. Il fatto che si sia presentato con un peso importante vuol dire che lavora bene sia dentro che fuori dal campo. È la prima cosa su cui ho battuto da quando sono arrivato. Sul minutaggio dipende, perché dopo tre settimane è chiaro che non ha i 90 minuti nelle gambe”.

Da un rientrante a un giocatore che deve invece tornare a fare capolino in infermeria. Tino Anjorin, che fa già i conti con un lungo storico di infortuni, si è fermato in settimana durante l’allenamento e ha riportato un trauma distorsivo-contusivo all’anca sinistra. Anche se, in questo caso, da quanto affermato da D’Aversa, si è trattato di un episodio che esula dai problemi cronici dell’inglese: “È scivolato sul campo, che era bagnato - ha detto il tecnico -. Stava lavorando con continuità, questo infortunio non ci voleva. È un giocatore molto forte”. Nonostante D’Aversa gli avesse concesso soltanto spezzoni di gara, stava trovando il campo con maggiore frequenza, dopo aver affrontato la stagione con le conseguenze di una fascite plantare. Ancora out Zakaria Aboukhlal, reduce da un intervento di artroscopia al ginocchio. Il marocchino è assente da Torino-Bologna dello scorso 15 febbraio.