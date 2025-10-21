Torino, le novità dall’infermeria: monitorati i progressi di Anjorin e Aboukhlal

Le buone notizie dal campo per il Torino stanno cominciando ad arrivare e - dopo un avvio molto complicato - sono arrivati 4 punti nelle due gare contro delle avversarie di livello come Lazio e Napoli. Adesso per mister Marco Baroni e il suo staff la speranza è che arrivino anche delle buone notizie anche dall'infermeria. Nell'ultima partita era stato infatti recuperato Ismajli che si era fermato prima della sosta nazionali per un problema muscolare alla coscia. Restano quindi al momento fermi ai box ancora due giocatori (Anjorin e Aboukhlal) che il tecnico granata spera di recuperare a breve termine, oltre ai soliti lungodegenti Zanos Savva e Perr Schuurs .

Il Torino spera di recuperare Anjorin e Aboukhlal per il match col Genoa

Già prima della partita dello scorso fine settimana contro il Napoli, lo staff medico del Toro aveva riscontrato dei segnali di miglioramento da parte di Tino Anjorin. Il centrocampista inglese da settimane sta convivendo con una fascite plantare molto fastidiosa e che non gli permette di potersi allenare al meglio e ovviamente scendere in campo per giocare. La speranza di Baroni è quindi quella di ricevere delle notizie liete in questi giorni che ci separano dal match di domenica alle 12:30 contro il Genoa. Lo stesso discorso vale anche per Zakaria Aboukhlal. L'esterno offensivo marocchino è vittima di un risentimento ai flessori della coscia sinistra e ha dovuto dare il forfait per la sfida contro il Napoli. Il suo infortunio muscolare, salvo novità a sorpresa, non è però di grave entità e dovrebbe quindi recuperare nel giro di poco tempo, lo si monitora come il compagno inglese già per la sfida di domenica. Baroni tiene quindi le dita incrociate per i recuperi di Anjorin e Aboukhlal, due nuovi innesti dal mercato estivo ma che fino a questo momento non sono ancora riusciti ad essere protagonisti nel Torino.