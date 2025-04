Torino, le ultime sulle condizioni di Ricci, Masina, Ilic e Sosa

Nel pomeriggio di oggi - mercoledì 23 aprile - il Torino ha diramato la sua lista convocati per il match contro l'Udinese, nella quale non figuravano Ivan Ilic e Borna Sosa . Al termine della partita, il tecnico granata Paolo Vanoli ha spiegato cosa sia successo in settimana a questi due giocatori: "Ilic nella rifinitura dell'altro giorno ha preso un pestone sull'alluce che purtroppo gli è gonfiato e non riusciva più a mettersi la scarpa. A Borna Sosa si è girata la caviglia in rifinitura ma spero in prospettiva di Napoli di poter recuperare qualcuno".

Nel corso del secondo tempo di questa sfida vinta contro i friulani sono invece usciti sia Samuele Ricci che Adam Masina. Entrambi non sono sembrati al meglio al momento della loro uscita dal terreno di gioco e anche sulle loro condizioni ha fatto luce Vanoli nel corso della conferenza stampa postpartita: "Masina era da tanto che non faceva 90 minuti e per questo gli sono venuti i crampi. Ricci invece è da una settimana che ha un sovraccarico sopra al ginocchio, lo stiamo gestendo e a volte gli si acutizza durante la partita come successo oggi ma credo che non ci sia niente di importante". Per questi quattro giocatori ci sono quindi concrete speranze di poterli recuperare per la trasferta di Napoli in programma domenica sera.