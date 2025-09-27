Torino, nuovi problemi fisici per Anjorin: stop per fascite plantare

Nuovi problemi fisici per Tino Anjorin. Il centrocampista inglese era rimasto in panchina per tutto il match di Coppa Italia contro il Pisa e, come annunciato quest’oggi in conferenza stampa da Marco Baroni, si è sottoposto a una risonanza magnetica ad entrambi i piedi. L’esito degli esami strumentali – come si legge sul sito del Torino – ha evidenziato un quadro di fascite plantare reattiva bilaterale, più accentuata a sinistra. Anjorin oggi non si è quindi allenato e seguirà un programma personalizzato. Nei prossimi giorni si attendono aggiornamenti in base all’evoluzione clinica. Altri guai, dunque, per un giocatore la cui tendenza agli infortuni lo aveva già costretto la scorsa stagione, all’Empoli, a fermarsi per 12 partite e che al suo arrivo a Torino, durante la preparazione estiva, aveva seguito un programma differente rispetto ai suoi compagni.