Il Torino arriva alla sfida casalinga di venerdì contro il Sassuolo con una situazione tutt’altro che semplice sul piano fisico. Non è ancora molto chiaro il quadro dell'infermeria granata in vista del prossimo match, ma proviamo ora a fare il punto di chi potrà scendere in campo e chi dovrà invece rinunciare alla trentaseiesima giornata di Serie A.

Il punto dall'infermeria granata

Tra le fila granata c'è più di qualche elemento non al 100%. Tra i vari nomi vediamo Ché Adams, Marcus Pedersen, Ardian Ismajli, Duván Zapata, Zakaria Aboukhlal e Tino Anjorin, tutti alle prese con problemi fisici di diversa natura. Per Pedersen e Adams la situazione sembra proseguire per il meglio: entrambi i giocatori sono rientrati parzialmente in gruppo ed è ipotizzabile la loro presenza per la sfida contro i neroverdi. Anche per quanto riguarda Zapata ci sono notevoli passi avanti: il colombiano è stato ripreso in almeno una parte della partitella con la squadra e D'Aversa può ben sperare per la gara contro il Sassuolo.

Ismajli continua a convivere con un infortunio al bicipite femorale e punta più che altro ad un ritorno per il derby all'ultima giornata. Nel frattempo è rientrato in città Zakaria Aboukhlal dopo l’intervento al ginocchio in Olanda ed è tornato a correre al Fila. Da valutare anche Anjorin, fuori per un trauma distorsivo all'anca sinistra.