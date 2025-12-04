Lo scorso 13 novembre, durante la sosta per le nazionali, Ivan Ilic era in campo da titolare con la sua Serbia. La cornice era tra le più suggestive: Wembley. Ma per il centrocampista granata non è stata una serata memorabile, e non solo per il risultato di 2-0 favorevole all'Inghilterra. Ilic aveva infatti dovuto abbandonare il campo al 38’, suscitando grande ansia sull'asse Londra–Torino. “Ciò che mi preoccupa di più è che ha sentito come se qualcosa si fosse rotto. Il primo quadro non è buono”, aveva commentato a caldo il ct serbo Paunovic. L’ipotesi peggiore, una lesione al legamento collaterale, si era però presto raffreddata. Gli esami effettuati nei giorni successivi avevano evidenziato un leggero trauma al ginocchio: un esito di lusso rispetto alle aspettative. E ora, a qualche settimana dall’incidente londinese, arrivano buone notizie dal serbo.
Toro, Ilic torna in gruppo: rientro possibile già con il Milan
Ilic, il Milan nel mirino—
Dal rientro a Torino, Ilic aveva svolto solamente lavoro personalizzato. Ma nella giornata di ieri ha compiuto un passo importante, tornando ad allenarsi insieme ai compagni che, nel frattempo, in sua assenza, hanno affrontato le batoste di Como e Lecce. Segnali confortanti per Marco Baroni, che potrebbe persino pensare di riproporlo nella lista dei convocati già per la sfida di lunedì contro il Milan. Sarebbe un’opzione da non scartare, viste anche le difficoltà patite in mediana, coinvolgere nuovamente il serbo che fin qui, in questa stagione, ha raccolto 6 presenze, di cui 5 da titolare, per un minutaggio complessivo in campionato di 361’. E così potrebbe esserci già presto una pedina in più per il tecnico del Toro a centrocampo.
