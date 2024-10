Inter-Torino 3-2, le reazioni social: “Speriamo per Zapata. Il resto conta poco”

Serata amara per il Torino di Godinho. I granata sono costretti a inseguire la partita fin dall'inizio. Infatti, dopo appena 20 minuti Maripan si fa espellere per un entrata killer su Thuram. Il francese sarà poi il protagonista del match con una tripletta di assoluto livello, complice però la solita difesa ballerina granata. Il Torino cerca di accorciare le distanza sul finire del primo tempo con Zapata e sullo scadere del secondo con Vlasic su rigore. Tutto però vano. Inoltre, ad aggravare il tutto, il capitano del Torino Zapata è costretto a uscire in barella dal campo. Di seguito i migliori tweet dei tifosi granata al termine della sfida.