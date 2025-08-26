Inter-Torino 5-0, le statistiche: granata poco aggressivi e fragili

LEGGI ANCHE
L’atteggiamento delle due squadre—
Possesso e palleggio nerazzurri: 59% di possesso, 541 passaggi riusciti con 94% di precisione (Torino 41%, 350 passaggi, 89%). L’Inter ha spinto di più in verticale (195 passaggi avanti contro 109) e ha recuperato più palloni (48 vs 32), segno di un dominio territoriale costante. Il punto sottolineato da Baroni sull’aggressività è fotografato dai dati disciplinari: il Torino ha chiuso con 6 falli totali, mentre l’Inter è arrivata a 14. Anche il fuorigioco (Inter 4, Toro 1) indica una squadra di casa più propositiva e profonda.
La chiave del 5-0—
Superiorità tecnica, ritmo e pressione alta dell’Inter hanno messo a nudo i limiti del Torino: poca cattiveria nei duelli, protezione dell’area insufficiente e gestione difettosa dell’uscita dal basso (uno dei gol nasce proprio lì). Il risultato è pesante e, come chiede Baroni, deve diventare la base per aumentare intensità e determinazione già dai prossimi impegni e uno spunto per la società per investire maggiormente negli ultimi giorni di calciomercato viste le carenze evidenti della rosa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA