Inter-Torino 5-0, le statistiche: granata poco aggressivi e fragili

L’atteggiamento delle due squadre

Possesso e palleggio nerazzurri: 59% di possesso, 541 passaggi riusciti con 94% di precisione (Torino 41%, 350 passaggi, 89%). L’Inter ha spinto di più in verticale (195 passaggi avanti contro 109) e ha recuperato più palloni (48 vs 32), segno di un dominio territoriale costante. Il punto sottolineato da Baroni sull’aggressività è fotografato dai dati disciplinari: il Torino ha chiuso con 6 falli totali, mentre l’Inter è arrivata a 14. Anche il fuorigioco (Inter 4, Toro 1) indica una squadra di casa più propositiva e profonda.