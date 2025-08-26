Toro News
Inter-Torino 5-0, le statistiche: granata poco aggressivi e fragili

Schiacciante superiorità nerazzurra: ritmo e pressione costanti; Toro morbido e poco aggressivo, 5-0 senza appello.
Marco De Rito
"La squadra ha provato a fare delle cose, ma servono più cattiveria e determinazione. Non si possono commettere certi errori… Non si possono fare solo due falli nel primo tempo. Il risultato deve darci dolore per ripartire", ha detto Marco Baroni dopo Inter-Torino terminata con una manita pesante dei padroni di casa ai danni degli ospiti. Le sue parole trovano riscontro nei numeri: l’Inter è stata superiore in tutto e il Toro è mancato proprio in intensità e protezione dell’area.

Le occasioni create in Inter-Torino

I nerazzurri hanno prodotto di più e meglio: 20 tiri totali contro 12, con 9 conclusioni nello specchio (Toro 5). La differenza di qualità è netta: 5 gol e 4 assist per l’Inter, a fronte di 0 reti granata e soli 5 tiri in porta (Sommer 5 parate; Milinković-Savić 4). Anche la precisione tiri premia i padroni di casa (45% vs 41%).

L’atteggiamento delle due squadre

Possesso e palleggio nerazzurri: 59% di possesso, 541 passaggi riusciti con 94% di precisione (Torino 41%, 350 passaggi, 89%). L’Inter ha spinto di più in verticale (195 passaggi avanti contro 109) e ha recuperato più palloni (48 vs 32), segno di un dominio territoriale costante. Il punto sottolineato da Baroni sull’aggressività è fotografato dai dati disciplinari: il Torino ha chiuso con 6 falli totali, mentre l’Inter è arrivata a 14. Anche il fuorigioco (Inter 4, Toro 1) indica una squadra di casa più propositiva e profonda.

La chiave del 5-0

Superiorità tecnica, ritmo e pressione alta dell’Inter hanno messo a nudo i limiti del Torino: poca cattiveria nei duelli, protezione dell’area insufficiente e gestione difettosa dell’uscita dal basso (uno dei gol nasce proprio lì). Il risultato è pesante e, come chiede Baroni, deve diventare la base per aumentare intensità e determinazione già dai prossimi impegni e uno spunto per la società per investire maggiormente negli ultimi giorni di calciomercato viste le carenze evidenti della rosa.

Le statistiche di Inter-Torino. Fonte dati: Lega Serie A.
