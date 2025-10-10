Israel, altra panchina nella vittoria dell’Uruguay con la Repubblica Dominicana

Vittoria di misura per l’Uruguay contro la Repubblica Dominicana nella prima delle due amichevoli che disputerà in Malesia nella finestra per le gare delle nazionali di ottobre. È bastata una rete di Ignacio Laquintana a garantire il successo per 1-0 a Marcelo Bielsa, che in queste partite sta testando diversi giocatori in vista del Mondiale 2026. L'Uruguay, lo scorso settembre, ha infatti staccato il pass in vista della prossima manifestazione iridata piazzandosi al quarto posto del girone sudamericano con 28 punti.

Nonostante le anticipazioni della vigilia facessero pensare a un impiego dal primo minuto del portiere del Torino Franco Israel , il ct della Celeste ha invece optato per Christopher Fiermarin, estremo difensore dei colombiani del Deportes Tolima. Per Bielsa è stata inoltre l’occasione per far debuttare diversi giocatori.

“El Loco”, tra un tempo e l’altro, ha cambiato ben cinque elementi, ma non il portiere. Franco Israel ha così osservato l’intero match dalla panchina. Nonostante qualche brivido nel finale, per l’Uruguay è arrivata una vittoria che le consente di presentarsi al prossimo test amichevole di lunedì 13 ottobre contro l’Uzbekistan con maggiore serenità. Vedremo se sarà l’occasione giusta per assistere a una presenza di Israel, che finora ha collezionato soltanto due gettoni in amichevole con la maglia della nazionale. Successivamente il portiere farà ritorno a Torino, dove lo attenderà il Napoli alla ripresa del campionato. Il rendimento dell’estremo difensore uruguaiano, dal suo arrivo avvenuto in estate, è stato altalenante, alternando buone prestazioni ad altre meno convincenti. A quest’ultima categoria appartiene la gara contro la Lazio, nella quale si è reso protagonista di qualche incertezza.