Juventus-Torino, Vojvoda rientra negli spogliatoi con una sciarpa della Juve

Malcontento tra i tifosi per il brutto gesto di Vojvoda che rientra dopo la partita con una sciarpa bianconera in mano

Contestazione dei tifosi presenti nel settore ospiti dell'Allianz Stadium, che hanno inveito contro la prestazione dei propri giocatori. Amarezza amplificata dal gesto di Vojvoda che è stato ripreso mentre rientrava negli spogliatoi in seguito al match con una sciarpa della Juventus in mano, scambiata con un tifoso sugli spalti. Il gesto ha già fatto il giro del web ed è destinato a diventare virale nella giornata di oggi, 10 novembre. Adesso i tifosi granata chiedono spiegazioni e pretendono provvedimenti per un gesto da loro ritenuto offensivo nei confronti di ciò che rappresenta il derby della Mole e la rivalità tra Torino e Juventus.