Karamoh ritrova la Fiorentina: in Coppa il gol che ha svoltato la sua stagione

Tre mesi dopo, Yann Karamoh torna a sfidare la Fiorentina, ovvero la squadra contro la quale, nel lontano 1° febbraio, ha segnato il primo gol con la maglia del Torino. Seppur ininfluente ai fini del risultato (il Toro perse 2-1), quella rete permise all'ex Parma di mettersi in luce e di conquistare sempre più spazio nelle rotazioni di Juric. Prima di quella gara, Karamoh aveva disputato solo 174' in 19 partite totali, mentre nelle successive 15 (in 3 di quelle non era a disposizione causa infortunio) è arrivato a collezionarne 465.

Karamoh, obiettivo titolarità contro la Fiorentina

Il gol al Franchi ha quindi contribuito a svoltare la stagione di Karamoh, che adesso punta alla titolarità proprio contro la stessa Fiorentina. Considerata la prova positiva contro l'Hellas Verona nell'ultima giornata di campionato, e le assenze dei suoi concorrenti sulla trequarti, il franco-ivoriano è un serio candidato per affiancare Vlasic alle spalle dell'unica punta. Miranchuk non è al meglio, mentre Radonjic è ancora out: ecco che per Karamoh la strada per la titolarità è spianata.