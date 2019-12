La moviola di Verona-Torino 3-3: molti dubbi sul rigore fischiato a Bremer

Nelle intenzioni, le modifiche al regolamento sui falli di mano dovevano togliere dubbi ed incertezze fornendo parametri oggettivi. Sta succedendo il contrario e le polemiche aumentano nonostante la recente spiegazione di Rizzoli, responsabile e designatore della CAN A. La Penna e Chiffi (al VAR) cambiano il match del Bentegodi con un episodio che farà discutere a lungo, il rigore assegnato al Verona al minuto 24 del secondo tempo.

Passando alla cronaca della direzione arbitrale è stato il metro di giudizio a non convincere, soprattutto nel secondo tempo, quando in diverse occasioni l’arbitro ha lasciato giocare dopo infrazioni commesse dai calciatori del Verona. La cronaca degli episodi: al 4′ timide proteste dei granata per un tocco di mano di Kumbulla sulla respinta di Silvestri, l’arbitro lascia giocare. Al 24′ annullato dal VAR il goal di Berenguer: la palla di Rincon era uscita interamente, giusto annullare il goal. Al minuto 51′ nessun dubbio sul rigore chiesto dal Verona: Nkoulou tenta la giocata e il pallone gli rimbalza sul braccio, non è rigore.