Dopo la Francia e la Spagna ora tocca al match tra Norvegia e Inghilterra decretare la prossima semifinalista del Mondiale americano. Gli inglesi cercano la seconda semifinale in tre edizioni, i norvegesi vogliono scrivere un pezzo di storia del proprio movimento, trascinati da un Haaland in grande forma.

Pedersen verso la panchina

Contro il Brasile era saltata all'occhio l'assenza di. Il granata fino a quel momento era stato autore di un ottimo Mondiale, condito anche dal gol contro il Senegal. Nel match contro la Costa d'Avorio ha tenuto testa, pur soffrendo, la scheggia Diomandè. Poi un malanno l'ha costretto al forfait, tale da lasciarlo addirittura in albergo. Un virus, che ha causato qualche problema al CT Solbakken.molto probabilmente nel match delle 23 non partirà titolare, ma in caso di chiamata risponderà presente. Solbakken in ogni caso ha recuperato Ryerson, il titolare designato.