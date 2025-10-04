14.35: continua il riscaldamento
PREPARTITA
Lazio-Torino, le ultime dai campi: granata in campo
Segui l'avvicinamento alla sfida con tutte le ultime news
14.23: dentro anche la Lazio, inizia a riempirsi lo stadio
14.21: Torino che scendendo in campo
14.04: sciolti gli ultimi dubbi, Baroni sceglie Tameze dal primo e riparte dal 4-3-3
13.30: nella mattina di sabato 4 ottobre il Torino ha comunicato la lista dei convocati che prenderà parte alla trasferta romana.
Gentili lettori di Toro News, benvenuti a Lazio-Torino, match valido per la sesta giornata di Serie A. Segui l'avvicinamento alla sfida tra granata e biancocelesti
