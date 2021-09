Le reazioni social del Torino, felicità Praet. Rincon subito in sala pesi

C'è fermento sui social network dei giocatori del Torino dopo la bella vittoria di ieri con la Salernitana. Il netto 4-0 rifilato alla squadra di Castori ha portato grande entusiasmo tra i calciatori granata, molti dei quali hanno esternato sui social la propria soddisfazione come spesso accade dopo una vittoria. A partire da Gleison Bremer, il quale ha voluto celebrare così sui social la sua rete, valida per il 2-0 Toro: "Il miglior modo per rientrare". Il brasiliano aveva già parlato a Torino Channel dei suoi tanti gol realizzati di testa.