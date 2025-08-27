Le tre sentenze di Inter-Torino 5-0: difesa da rifare, Baroni smarrito

Senza troppi giri di parole, la partita di San Siro è stata una vera e propria debacle per il Torino di Marco Baroni. Una serata storta che non può non lasciare scorie nei giorni seguenti, in vista del prossimo appuntamento con la Fiorentina. Nel frattempo, servirà un segnale chiaro dalla società sul mercato per correggere gli errori di una rosa che ha mostrato limiti fin troppo evidenti, oltre alle già note mancanze nella completezza del gruppo a disposizione del tecnico. Ma è soprattutto l’arrendevolezza del Toro a preoccupare: schiacciato da un’Inter nemmeno irresistibile nella proposta, ma già abbastanza per smascherare una squadra ancora alla ricerca della propria identità. Ecco le tre verità lasciate in eredità dalla sfida del Meazza.