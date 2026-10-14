Leonardo Brigante è stato convocato dal Tecnico Federale dell’Italia U15 Enrico Battisti per la prima edizione della FIFA U-15 World Cup & Festival
Kulenovic è l'arma in più dei granata? (VIDEO)
Leonardo Brigante è stato chiamato dal Tecnico Federale dell’Italia U15 Enrico Battisti per prendere parte con la nazionale di categoria alla prima edizione della FIFA U-15 World Cup & Festival 2026. L'evento si terrà a Baku, in Azerbaijan e inizierà fra poco più di una settimana, il 22 ottobre, per terminare il 31 ottobre, ospitando 191 federazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Toro
Ilkhan c'è lesione: ecco quanto dovrà fermarsi
Toro
Adams Ché sempre: si può rinunciare a lui? L'analisi
Toro
La dea bendata salva la festa: Kulenovic ringrazia, ma Simeone non segna
Columnist
Rampanti: “Abate è sulla buona strada”
Toro
Alla destra di Abate: Belghali a metà, Patterson ancora fermo
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti