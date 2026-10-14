Leonardo Brigante è stato convocato dal Tecnico Federale dell’Italia U15 Enrico Battisti per la prima edizione della FIFA U-15 World Cup & Festival

Federico Marchesi
Copertina video Kulenovic è l'arma in più dei granata

Kulenovic è l'arma in più dei granata? (VIDEO)

Leonardo Brigante è stato chiamato dal Tecnico Federale dell’Italia U15 Enrico Battisti per prendere parte con la nazionale di categoria alla prima edizione della FIFA U-15 World Cup & Festival 2026. L'evento si terrà a Baku, in Azerbaijan e inizierà fra poco più di una settimana, il 22 ottobre, per terminare il 31 ottobre, ospitando 191 federazioni.

Torino Under 15,

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