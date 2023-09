LIVE! Davide Vagnati in conferenza stampa al “Grande Torino”

"C'è stata una richiesta di un club, che più volte ha bussato alla nostra porta per Buongiorno. Noi semplicemente abbiamo chiesto ad Alessandro cosa preferiva fare, in maniera molto semplice. Alessandro ha detto: ci voglio pensare una notte. Poi ha deciso di non andare. Penso sia una cosa molto bella. Dalla società e dal presidente non c'è stato alcun tipo di forzatura. Il ragazzo ha ragionato, era giusto che fosse a conoscenza della proposta che ci era stata fatta, e poi ha deciso così".

Dopo l’arrivo di Zapata ci sarà meno spazio per Sanabria e Pellegri, perché Juric dice che non pensa di giocare con due punte. Come l’hanno presa Sanabria e Pellegri? Hanno detto che a gennaio potrebbero chiedere la cessione?

“Negli ultimi giorni di mercato abbiamo avuto più richieste sia per Tonny che per Pietro. Un calciatore, quando gioca in un club, deve saper fronteggiare la concorrenza. Se uno vuole crescere, deve imparare anche a condividere lo spazio con giocatori importanti come Zapata. Non c’è stato nessun tipo di lamentela, non sarebbe corretto. Avevamo voglia di migliorarci e speriamo di averlo fatto con l’acquisto di Duvan”.

Il fatto di avere tutti giocatori di proprietà tranne Soppy e il leggero innalzamento dell’età media sono state scelte precise?

“Sull’avere giocatori di proprietà è vero, lo ha detto anche Lazaro. I calciatori sono professionisti pagati per dare tutto, però il fatto di sapere di essere in prestito ti condiziona. Quindi è importante avere un parco di giocatori di proprietà, che si sentano legati al club. Sull’età media, devo dire che la squadra rimane comunque giovane e in ogni caso prima ancora che alla carta d’identità noi guardiamo alle caratteristiche del giocatore”.

Ma voi non potevate dire chiaramente che per il Torino, Buongiorno era incedibile?

“Le valutazioni si fanno in due. Buongiorno sente molto il senso di appartenenza. Il modo giusto di comportarsi è mettere al corrente tutti della situazione e scegliere insieme la cosa più giusta da fare. Buongiorno è rimasto al Torino perché tutti quanti pensavamo fosse giusto. Non ci sono stati attriti di alcun tipo. Quando c’è chiarezza le cose vanno avanti per il meglio. Ho parlato con Alessandro anche oggi, è contento e sorridente. Chissà, se avessimo fatto qualcosa di diverso non sarebbe stato così. Abbiamo fatto quello che abbiamo fatto in maniera lineare e corretta”.

