LIVE! L’allenamento al Filadelfia: riscaldamento in corso, Vlasic in gruppo

Gli aggiornamenti in diretta dall'allenamento a porte aperte del Torino al Filadelfia

12.15 - Non partecipa alla seduta Karamoh, oltre agli infortunati Vieira, Lazaro e Zima

12.13 - Inizia il riscaldamento, Vlasic momentaneamente in gruppo

12.10 - Entra in campo la squadra

12.00 - Entrano in campo Juric e Paro tra gli applausi

Bentornati lettori e lettrici di Toro News. In questo articolo potrete seguire la diretta testuale dell’allenamento mattutino del Torino. Quest’oggi, le porte del Filadelfia si aprono alle 11:15 per permettere ai tifosi granata di assistere alla seduta degli uomini di Juric vista della gara contro il Napoli, in programma domenica 19 marzo alle ore 15.