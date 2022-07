Lukic, ma quanti ruoli fai? Da difensore a falso nueve, l’esempio di duttilità

"Ho fatto vedere a tutti che posso fare di tutto in campo, perché qui ho davvero fatto tutti i ruoli". Così, Sasa Lukic in conferenza stampa ha sottolineato come in questa sua avventura al Torino sia stato, e sia ancora, un vero jolly per la squadra, in quanto è capace di interpretare al meglio diversi ruoli. Dalla difesa all'attacco, Juric ed i suoi predecessori sulla panchina granata hanno infatti sfruttato la duttilità tattica del serbo, schierandolo in tantissime e diverse zone del campo.

Ivan Juric apprezza particolarmente Lukic, tanto che raramente rinuncia a lui. Per il tecnico croato il serbo è un punto fermo ed un giocatore sicuramente affidabile. Dal suo arrivo, il tecnico croato ha individuato per Lukic un ruolo preciso, quello di interno destro della mediana a due. E quella posizione rimane sicuramente quella preferita dal neo capitano. Ma quando c'è stato bisogno, per tamponare delle assenze o anche solo per fare degli esperimenti, Juric lo ha utilizzato anche in altri ruoli. Ricordiamo Lukic impegnato in talune occasioni come braccetto destro difensivo (contro la Roma nell'ultima di campionato 2021/2022), trequartista (nel derby di andata contro la Juventus) e addirittura come falso nueve nel'ultima amichevole contro i cechi del Mlada Boleslav, partita in cui ha pure fatto gol di testa. Queste le sue parole a tal proposito: "L'anno scorso ho quasi sempre giocato sempre in mediana. Ieri (nel match contro il Mlada Boleslav) non abbiamo avuto Sanabria e Pellegri, il mister mi ha messo come falso nueve. Io devo fare quello che mi chiede lui".