Mandragora sui social: “Ci sarà da soffrire. Dispiaciuto per l’espulsione”

Il post su Instagram del centrocampista del Torino espulso nel finale contro il Napoli

"Ci sarà da soffrire, ci sarà da mettersi in gioco e ci sarà da lavorare per raggiungere il nostro obbiettivo. Sono dispiaciuto per l’espulsione, non era mia intenzione lasciare i miei compagni in difficoltà nei minuti finali": queste le parole spese sui social da Rolando Mandragora dopo la sconfitta per 0 a 2 contro il Napoli. Il centrocampista è stato espulso nel finale e non ci sarà contro il Parma, ma cerca di tenere alta l'attenzione dell'ambiente in questo complicatissimo finale di stagione (QUI GLI ALTRI MESSAGGI).