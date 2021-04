Toro, il messaggio dei giocatori sui social: “Su le maniche e pensiamo al Parma”

Come di consueto dopo ogni partita, su Instagram non è mancata la riflessione di Cristian Ansaldi: "Nessuno ha detto che sarebbe stato facile, però posso garantire che lotteremo in ogni partita per raggiungere il nostro obiettivo di quest'anno. Adesso più uniti e con la testa alla prossima partita. Forza Toro". Il laterale argentino ha quindi condiviso un ulteriore messaggio in mattinata, allegato al video dell'occasione da gol che lo ha visto protagonista ieri all'inizio della ripresa: "Continuiamo a lavorare, la prossima deve entrare. A testa alta e convinto di quello che viene, che di sicuro sarà buono".