Maratona vuota, la risposta del club: “Libero accesso a tutti i tifosi”

Dura la decisione presa dal tifo organizzato del Torino che ha stabilito che, in vista della sfida casalinga contro il Lecce, la Curva Maratona resterà vuota per tutta la durata della partita. Una scelta che è arrivata fino al club e che ha già avuto delle conseguenze. Le due umilianti prestazioni contro il Como non sono che la punta di un iceberg molto più profondo: la sfida di domenica è fondamentale per una squadra che sta sprofondando sempre più velocemente e che avrebbe sicuramente bisogno del sostegno del proprio pubblico. Allo stesso tempo, però, è altrettanto forte e comprensibile la posizione dei tifosi del Torino che pretendono risposte, quantomeno sul campo. Il club ha ribadito, in un comunicato inviato ai tifosi abbonati, l’importanza del sostegno del pubblico, chiamandolo in adunata.