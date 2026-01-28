Dura la decisione presa dal tifo organizzato del Torino che ha stabilito che, in vista della sfida casalinga contro il Lecce, la Curva Maratona resterà vuota per tutta la durata della partita. Una scelta che è arrivata fino al club e che ha già avuto delle conseguenze. Le due umilianti prestazioni contro il Como non sono che la punta di un iceberg molto più profondo: la sfida di domenica è fondamentale per una squadra che sta sprofondando sempre più velocemente e che avrebbe sicuramente bisogno del sostegno del proprio pubblico. Allo stesso tempo, però, è altrettanto forte e comprensibile la posizione dei tifosi del Torino che pretendono risposte, quantomeno sul campo. Il club ha ribadito, in un comunicato inviato ai tifosi abbonati, l’importanza del sostegno del pubblico, chiamandolo in adunata.
Maratona vuota, la risposta del club: “Libero accesso a tutti i tifosi”
Il Torino si appella agli abbonati dopo la protesta degli ultras
Il messaggio del club agli abbonati—
Gli abbonati allo stadio hanno ricevuto questo messaggio: "Cogliamo inoltre l’occasione per un chiarimento agli abbonati di Maratona in merito al match di domenica contro il Lecce, dato che nelle ultime ore alcuni di voi ci hanno contattato per informazioni sull’accesso al settore. Chiariamo quindi che lo stadio sarà interamente aperto al pubblico, inclusa la Curva Maratona. I varchi di ingresso saranno aperti regolarmente dalle ore 10:30.
Si tratta tra l’altro di una partita importante per la nostra classifica e tutti i tifosi di Maratona - abbonati e acquirenti di biglietti - hanno ovviamente libero accesso per poter tifare la loro squadra, nella loro casa.
Sempre Forza Toro
Torino FC"
