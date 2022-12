Monza-Torino 1-4: chi sale e chi scende tra i granata di Juric

Dopo due pareggi consecutivi, il Torino torna a vincere in amichevole. Una prova di spessore dei granata, che vincono e convincono anche sul piano del gioco (QUI il commento alla partita). La partita non è mai stata in discussione come dimostra il 4-1 finale, risultato tondo su cui hanno inciso anche i pesanti errori del Monza. Buona dunque a livello corale la prova dei granata, che ritrovano un po' di respiro a centrocampo visto il rientro di Ricci e Lukic, e riabbracciano il leader Vlasic dopo i Mondiali in Qatar. Il Torino è apparso in condizione, un buon segnale in vista della ripresa del campionato di Serie A, ormai vicina.