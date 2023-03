Nazionali, Cuba-Guadalupa 1-0: Gravillon entra nel secondo tempo

Si conclude con due sconfitte l'avventura della Guadalupa di Andreaw Gravillon nell'edizione 2022/2023 della Nations League CONCACAF. La selezione delle isole Antille francesi, dopo aver perso contro Antigua e Barbuda, viene battuta anche da Cuba, nell'ultimo incontro di questa parentesi per le nazionali. 1-0 è stato il punteggio finale, con i cubani che hanno avuto la meglio grazie alla rete di Yasniel Matos nel recupero del primo tempo. Alla luce di questo risultato, e della contemporanea vittoria delle Isole Barbados su Antigua e Barbuda per 1-2, la classifica definitiva del girone A della League B è la seguente: Cuba 15, Guadalupa 9, Antigua e Barbuda 9, Isole Barbados 3. Cuba viene quindi promossa in League A, mentre le Isole Barbados retrocedono in League C. Ma ritornando alla gara tra Cuba e Guadalupa, complice il turnover voluto dal tecnico Angloma, che ha cambiato 9 titolari rispetto all'ultima uscita, il granata Gravillon è partito dalla panchina, subentrando al 59' a Quentin Annette.