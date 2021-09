Nazionali, oggi Kosovo-Grecia: Vojvoda verso la conferma dal primo minuto

Questa sera alle ore 20:45 Kosovo-Grecia, partita valida le qualificazioni ai mondiali in Qatar 2022

Dopo la vittoria contro la Georgia , il Kosovo si appresta a scendere nuovamente in campo per un'altra gara valida le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. Oggi - domenica 5 settembre - alle ore 20:45, Vojvoda e compagni affronteranno la Grecia al Fadil Vokrri Stadium di Pristina. Il difensore granata contro la Georgia ha giocato per l'intera durata del match nel ruolo di terzino destro e contro la Grecia il CT Challandes ha due opzioni: schierarlo nuovamente dal 1' oppure farlo riposare in vista della prossima partita contro la Spagna (8 settembre). Molto più probabile che venga confermato nel ruolo di laterale basso a destra della difesa a quattro.

GRUPPO B – Il Kosovo punta al pass per Qatar 2022, ma la situazione non è semplice per Vojvoda e compagni. A qualificarsi saranno le prime classificate di ogni gruppo, mentre le seconde e le due migliori squadre della Nations League (tra quelle non già qualificate) disputeranno i playoff. Le squadre nel girone del Kosovo sono Spagna, Svezia, Grecia e Georgia, ma la nazionale del CT Challandes ha già incassato due sconfitte (0-3 con la Svezia e 3-1 con la Spagna) e ottenuto una sola vittoria (0-1 contro la Georgia). I tre punti conquistati nell'ultima partita contro la Georgia hanno portato la formazione balcanica in terza posizione in classifica, dietro Svezia (9) e Spagna (7).