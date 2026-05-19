Che Adams partirà alla volta di Stati Uniti, Canada e Messico: è stata pubblicata la lista dei convocati della Scozia per il Mondiale FIFA 2026 e il numero 19 granata è tra i 26 nomi scelti dal CT Steve Clarke. L'attaccante scozzese, nonostante una stagione piena di alti e bassi in maglia granata, rimane uno dei punti fermi della Scozia e prenderà parte alla spedizione estiva della sua nazionale.

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I numeri della stagione granata di Adams

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L'attaccante classe 1996 è autore di una stagione a corrente alternata con il Torino, condizionato da una serie di problemi fisici, nonostante ciò, è stato in grado di garantire 5 gol e 3 assist in 31 presenze di campionato. Resta quindi un giocatore importante per la fase offensiva granata, anche se il suo futuro è ancora, e il suo status nella propria nazionale ha convinto l'allenatore della Scozia a includerlo, come sempre accaduto, nei suoi convocati per il Mondiale di quest'estate. Di seguito l'elenco completo dei convocati della nazionale scozzese per questa competizione in Nord America che si terrà dall'11 giugno al 19 luglio.