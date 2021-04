Nicola sfida Pirlo, nel derby c’è molto in ballo: anche una fetta di futuro

Confronto / Per la prima volta di fronte Nicola e Pirlo: entrambi vanno a caccia di punti per i rispettivi obiettivi e per la conferma

Andrea Calderoni

Davide Nicola e Andrea Pirlo oggi si sfideranno per la prima volta nella loro carriera. All’andata il Torino era ancora guidato da Marco Giampaolo, mentre nelle passate stagioni il campione del mondo di Berlino 2006, decisivo al 93’ da giocatore nel 2017, non era ancora allenatore e quindi era impossibilitato nel fronteggiare il più esperto Nicola. Duelleranno in un contesto molto prestigioso come il derby della Mole. Dovranno necessariamente garantire punti a Torino e Juventus che non stanno vivendo il loro momento migliore e sono invischiate rispettivamente nella lotta per non retrocedere e in quella per accedere in Champions League (più complicato attualmente parlare di scudetto in casa bianconera).

GRANATA - Ad aggiungere pepe alla sfida personale tra Nicola e Pirlo c'è il discorso relativo al loro futuro. Entrambi, infatti, dovranno conquistarsi sul campo a suon di risultati e di raggiungimento di obiettivi la conferma per la prossima stagione. Nessuno dei due nel 2021/2022 ha il posto assicurato sotto la Mole. Nicola dovrà salvarsi, non ci sono altre vie percorribili. Il cammino intrapreso con il club granata è estremamente complicato ed è stato reso ancor più difficile dal Covid, ma si sa che Nicola ama le missioni intricate, come ci dimostra il suo curriculum. Per il tecnico di Vigone si tratta del primo derby da allenatore del Torino: ottenere un risultato positivo darebbe all’intero ambiente una spinta fondamentale per la volata conclusiva. D’altronde per il Torino non è roba da tutti i giorni vincere la stracittadina, o anche solo arrivare al pareggio, rappresenterebbe un’incredibile iniezione di fiducia.

BIANCONERO - Fino a qualche settimana fa il futuro di Pirlo alla Juventus non era in discussione. Tuttavia, dopo l’eliminazione prematura dalla Champions League e dopo la sconfitta clamorosa in casa contro il Benevento, la società bianconera ha iniziato a ragionare sulla conferma o meno dell’ex regista della Nazionale. Sta valutando, il club bianconero, quanto l’inesperienza di Pirlo abbia inciso sul rendimento altalenante di questa stagione bianconera. Gli avvenimenti degli ultimi giorni, con il pugno duro del tecnico nei confronti di Dybala, McKennie e Arthur per la vicenda della festa vietata, hanno reso l'atmosfera in casa Juve ancora più tesa e bisognerà capire se quanto successo avrà delle conseguenze negative sul campo. Insomma, è un Derby della Mole, dunque, dal peso specifico importante per l’oggi ma anche per il domani.