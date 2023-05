Ottavo posto, ora tutto dipende dal Monza: calendari a confronto

I brianzoli hanno due punti di vantaggio e se la dovranno vedere con Lecce e Atalanta nelle ultime due

A centoottanta minuti dalla fine del campionato il Toro non è più padrone del suo destino, ma per la corsa all'ottavo posto (Qui tutti gli scenari tra campionato, coppe e tribunali) non è ancora detta l'ultima parola. Al momento è il Monza ad occupare l'ottava piazza, seguita a ruota da Bologna, Torino e Fiorentina (a pari punti, felsinei avanti nella classifica avulsa). Matematicamente risulta ancora in corsa l'Udinese, staccato però di sei lunghezze dai brianzoli.

Monza: Lecce e Atalanta — Tutto è nelle mani del Monza, atteso domenica dalla sfida casalinga contro il Lecce. Una partita insidiosa, perché i salentini hanno soltanto tre punti di vantaggio sul Verona terzultimo e non possono permettersi troppi passi falsi. I brianzoli chiuderanno il campionato a Bergamo contro un'Atalanta che potrebbe ancora essere in piena corsa per un piazzamento in Champions League. In caso di arrivo a pari punti con il Monza, il Toro sarebbe avanti per scontri diretti.

Bologna: Napoli e Lecce — Il Bologna ospiterà un Napoli già campione d'Italia, da valutare con quale spirito gli azzurri arriveranno in Emilia. Da valutare anche quale sarà la posizione del Lecce all'ultima giornata: i salentini saranno già salvi o saranno ancora in piena corsa per la salvezza? Da segnalare che i felsinei hanno gli scontri diretti in parità con il Toro ma in caso di parità sarebbero attualmente avanti per una migliore differenza reti (+3 del Bologna; -2 dei granata).

Torino: Spezia e Inter — Ricco di insidie anche il calendario del Toro: si parte sabato pomeriggio con la trasferta in casa di uno Spezia in piena lotta per non retrocedere. All'ultima giornata arriverà a Torino l'Inter, da valutare se già sicura di essere tra le prime quattro o meno. I nerazzurri il sabato successivo saranno inoltre attesi dalla finale di Champions League contro il Manchester City.

Fiorentina: Roma e Sassuolo, doppio jolly in coppa — La Fiorentina mercoledì sarà impegnata nella finale di Coppa Italia contro l'Inter, quindi ci sarà la gara casalinga contro la Roma. Chiusura di campionato in casa di un Sassuolo senza più obiettivi. La squadra di Italiano potrebbe però assicurarsi l'accesso in Europa League battendo l'Inter (in tal caso, rendendo vana la corsa al settimo/ottavo posto) sia vincendo la Conference League contro il West Ham. In caso di arrivo a pari punti con il Toro, gli scontri diretti premierebbero gli uomini di Juric.

Udinese: Salernitana e Juventus — Matematicamente è ancora in corsa l'Udinese, distante però sei lunghezze dal Monza. I bianconeri saranno ospiti della Salernitana nel prossimo turno e chiuderanno il campionato in casa contro la Juventus. In caso di arrivo a pari punti con i bianconeri, i granata sarebbero davanti grazie al doppio successo negli scontri diretti.

In grassetto le partite in casa