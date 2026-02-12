Paleari, 14 partite per prendersi il Toro del futuro

Paleari, l'opportunità della vita

La contusione al costato patita contro il Napoli da Israel è stata il primo motivo che ha condotto Baroni a schierare Paleari dal primo minuto in campionato. L’avversario era il Genoa e il classe ’92 si è reso protagonista di una prestazione al limite del miracoloso, contribuendo alla rimonta completata da Maripan. Poi le conferme contro Bologna e soprattutto Juventus, con la conquista del premio di MVP e la trasformazione in una storia di interesse nazionale, simbolo di tenacia nel guadagnarsi continuità nell’olimpo del calcio italiano dopo aver indossato i panni del brutto anatroccolo tra le categorie minori. La seconda opportunità è arrivata dopo le evidenti incertezze di Israel nelle due sfide con Lecce e Milan al rientro, che di fatto hanno messo fine alla sua titolarità, con Paleari che da quel momento ha sempre difeso la porta granata. Il punto sulla questione è arrivato, appunto, a Roma, dove in teoria Baroni avrebbe dovuto concedere una nuova chance a Israel. “Ho fatto delle riflessioni anche in ottica mercato. Ho parlato col ragazzo e ho preso la decisione di non schierarlo e di far partire Paleari perché è il titolare”, spiegava Baroni alla vigilia di Torino-Roma di campionato, la conferma del portiere di Giussano nella sfida capitolina. Paleari ha giocato le ultime dodici sfide stagionali del Torino tra campionato e Coppa Italia. Da qualche mese, dunque, non è più una novità ma una costante al servizio di Marco Baroni e va valutato a tutti gli effetti come il titolare di questa stagione per le partite restanti. La sua annata dice attualmente 15 presenze in campionato, accompagnate da 6 clean sheet e da una media preoccupante di reti subite, 1,6, che si sposa con le difficoltà difensive su cui Baroni non è ancora riuscito a mettere una pezza. Il dato sui gol evitati, leggermente negativo (-1,30), racconta di un portiere che ha garantito finora presenza e sicurezza, ma non ancora quel qualcosa in più per spostare realmente gli equilibri. In sostanza, sta dimostrando di meritare la titolarità ma non ancora di essere un fattore determinante nel nascondere le falle di una fase difensiva deficitaria.