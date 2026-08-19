Culto di Francesco Bugnone: "Torino - Como, 25 Agosto 1997" (VIDEO)
Si parla tanto del futuro di Alberto Paleari. Il portiere nella passata stagione si è preso il posto da titolare, levandolo di fatto a Franco Israel e difendendo la porta fino al termine della stagione.
Ora però spazio al futuro. Si discute molto, c'è da valutare la sua permanenza come terzo portiere dato che Mascardi sarà il secondo e l'arrivo di Perri. Tutto questo però non sembra influenzare il giocatore, uomo spogliatoio della squadra granata.
Tramite un post su Instagram, il giocatore ha pubblicato una foto con i compagni durante la sessione di allenamento. "Gente allegra il ciel ci aiuta". Nonostante la situazione Paleari continua a dimostrare la propria professionalità. Abate lo considera importante sul piano caratteriale.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA