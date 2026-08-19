Il Torino ha il suo nuovo esterno, Niccolò Fortini non è mai stato così vicino al Torino. Nella giornata di ieri l'Hhull City aveva mosso seriamente dei passi concreti per il fiorentino. Il giocatore però ha messo in standby l'operazione, dando priorità ai granata.

Torino, Fortini vede la Mole

PRESTON, ENGLAND - JULY 27: Niccolo Fortini of ACF Fiorentina runs with the ball during the pre-season friendly match between Preston North End and ACF Fiorentina at Deepdale on July 27, 2024 in Preston, England. (Photo by Ben Roberts Photo/Getty Images)

Tra il Torino e la Fiorentina è tutto fatto per l'esterno viola. Il giocatore rinnoverà prima con il club toscano e poi approderà in granata. Affare in prestito con diritto di riscatto fissato sui 10 milioni di euro, bonus compresi.