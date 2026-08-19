Il Torino chiude per Fortini dalla Fiorentina. Sarà prestito con diritto di riscatto, fissato sui dieci milioni di euro
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Il Torino ha il suo nuovo esterno, Niccolò Fortini non è mai stato così vicino al Torino. Nella giornata di ieri l'Hhull City aveva mosso seriamente dei passi concreti per il fiorentino. Il giocatore però ha messo in standby l'operazione, dando priorità ai granata.
Torino, Fortini vede la Mole
Tra il Torino e la Fiorentina è tutto fatto per l'esterno viola. Il giocatore rinnoverà prima con il club toscano e poi approderà in granata. Affare in prestito con diritto di riscatto fissato sui 10 milioni di euro, bonus compresi.
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